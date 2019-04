Die Spaghetti-Ernte und Die besten Scherze zum 1. April

Noch rasch Ideen für den 1. April gesucht? So Marke "Salz in den Zuckerstreuer (oder umgekehrt)" oder "Sprache auf dem Handy ändern"? Puh, so machen Sie sich weder Freunde noch bleiben Sie als originelles Scherzkeks in Erinnerung.

Jetzt, da sich die Briten wegen ihrem Brexit-Chaos ohnehin schon zur Lachnummer gemacht haben, darf man ruhig daran erinnern: Der beste Aprilscherz der jüngeren Geschichte kommt aus England. Könnte uns lediglich eine "stiff upper lip" kosten, wenn nicht ein Österreicher dazu den Anlass gegeben hätte: Charles Theophile de Jaeger (1911-2000).

Der gute Mann war Kameramann bei der BBC und heckte 1957 für einen entsprechenden Scherz folgende vertrackte Story aus: Ein Kurzfilm zeigt junge Frauen bei der Spaghetti-Ernte (!) auf Bäumen im Schweizer Kanton Tessin. Der damals bekannte Radio- und Fernsehsprecher Richard Dimbleby kommentierte die Szenen und erzählte unter anderem von den Sorgen der Bauern wegen eventuellem Spätfrost im März und von der besonders guten Ernte wegen des milden Winters und des Verschwindens des Spaghettirüsselkäfers (!).

Etwa acht Millionen Zuschauer verfolgten gebannt diesen Beitrag im noch jungen Medium Fernsehen. Anschließend riefen Hunderte von ihnen bei der BBC an, um zu fragen, ob diese Nudeln wirklich auf Bäumen wüchsen. Andere wollten wissen, wie man diese Spaghetti - damals in England eine exotische Delikatesse - selbst anbauen könne. Mit einem Wort: dieser Aprilscherz schlug echt ein.