Die heißeste Trend-Sportart der USA: Kennen Sie Pickleball?

Corona hilft dem Aufschwung

Die Covid-19-Krise spielte der Beliebtheit dabei in die Hände: In Lockdown-Zeiten lernten viele das abwechslungsreiche Spiel schnell zu schätzen. Schläger verkauften sich wie warme Semmeln. Auf der Straße und in Auffahrten installierten Leute Pickleball-Courts. Zudem hat man sich die Fertigkeiten des Sports schnell angelernt – Kurs und Lehrer sind dafür nicht vonnöten.

Gespielt wird zu zweit oder im Doppel und auf einer Platzgröße, die dem Drittel eines Tennisplatzes entspricht. Der perforierte Plastikball ist langsamer als beim Tennis – dennoch geht es flott hin und her und das Spiel verlangt Taktik und Konzentration. Der Schläger sieht aus wie ein kleines Paddel, besteht aus Kunststoff und ist etwa doppelt so groß wie ein Tischtennisschläger.