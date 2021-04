Dieser Löwe sorgte in Hollywood für blutrünstige Geschichten

Der Schnaps stand stets parat, die Frauen hatten schön zu sein und die Studiobosse waren wahre Tyrannen. Und die Zeit der 30er- und 40er-Jahre gilt verklärt noch immer als die goldene Ära Hollywoods. David Finchers Film "Mank", der bei den Oscars nicht so erfolgreich war wie erwartet, ist voll von den Bildern. Der versoffene Drehbuchautor Herman J. Makiewicz liegt mit Orson Welles und dem Filmgiganten Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) über das Skript zu "Citizen Kane" im Clinch.

Spielen brauchte man sich mit den Bossen der Produktionsfirmen nicht. Ersatz war schnell gefunden. Wie sagte Film-Tycoon Louis B. Mayer in "Mank" so schön?: "MGM hat nur einen Star: Leo, der Löwe". Die brüllende Großkatze wacht seit 1916 über Streifen des - früher - glamourösten aller Studios (zuerst für Samuel Goldwyn, ab der Fusion mit Metro Pictures und Mayers 1924 für MGM). Er kam immer vor Greta Garbo, Clark Gable oder Buster Keaton. Das Maskottchen steht wie kaum etwas anderes für "Good Old Hollywood".