Der neue Keramik-Hype mit den besten Teilen zum Nachshoppen

"Wir sind diese Erde“, proklamierte die bekannte Trendforscherin Lidewij Edelkoort vergangenes Jahr anlässlich eines Symposiums über die zukünftigen Trends von 2021. Die Niederländerin fokussierte in ihrem Forecast das wachsende Interesse an natürlichen Materialien, die die Natur in allen ihren Farben und Formen hervorbringt. Da kommt der aktuelle Trend zu Keramik und handgefertigten Tonobjekten gerade zum richtigen Zeitpunkt. Heute überprüfen Designer wie Künstler längst ihre Beziehung zu Natur und Umwelt, um ihre Produktionsweisen anzupassen und einen möglichst geringen CO2-Fußabdruck zu hinterlassen.