The Hoff is back: David Hasselhoff hat einen "neuen" Song

Hasselhoff zum Release: "Ich bin sehr gespannt, was sich 'Big Brother' dieses Jahr für seine Bewohner ausgedacht hat. Ich bin so glücklich, meine neue Musik mit euch teilen zu können." Und es wäre kein ordentliches Lebenszeichen von "The Hoff", wenn das Internet nicht sofort reagieren würde: Von nostalgischer Freude übers Wiedersehen über harsche Kritik am musikalischen Können bis hin zum Auspacken alter (betrunkener) Memes war alles dabei.

Es wird aber nicht bei der Single bleiben. Am 3. September kommt das neue Album "Party The Hasselhoff" heraus - und das ist kein Scherz. Denn man weiß ja: Don't hassle the Hoff!