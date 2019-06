Das Wunder von Woodstock

Ein Mann, ein Traum

Er plante groß, an die 5.000 Besucher, die er dem ersten Farmer in Woodstock, von dem er eine Wiese mieten wollte, einredete, glaubte er selbst wohl kaum eine Minute. 80.000 Menschen sollten kommen. Dann 100.000. Nein, 150.000, also mehr als in Atlanta. Schließlich einigte er sich mit seinen Partnern auf eine Kapazität von 180.000 erwarteten Besuchern. Zwei Mal musste deshalb die Location verlegt werden, weil den Anrainern die Sache mit den vielen Hippies nicht gefiel. Schließlich landete Lang mit seinem Team in Bethel, 70 Kilometer südwestlich der beschaulichen Künstlerkolonie von Woodstock, wo alles begonnen hatte.

Wer ein Konzert dieser Größe ankündigt, macht Menschen neugierig. Wer nicht für die nötigen Zufahrtswege sorgt, die einen derartigen Zustrom bewältigen können, kommt in die Nachrichten. Mit Bildern eines endlosen Hippiestroms, der sich auf den Weg nach Mekka macht. Was durchaus viele Menschen dazu bringt zu sagen: „Hey, hast du schon gehört, was in Woodstock los ist? Lass uns doch auch hinschauen, da muss es ja megamäßig abgehen!“

Als die Sache schon vor Beginn der ersten Band nicht mehr kontrollierbar war, ließ Michael Lang seinen Produktionskoordinator John Morris schließlich den legendären Satz verkünden: „It’s a free concert from now on!“ Gratis-Eintritt? Leiwand.