Festivalsommer 2019: Best of Österreich

Bubble Days

Linz, Hafen, 7.-8. Juni

Jede Menge Wasser-Events, jede Menge Musik: der lässigste Sommerspaß des Landes. Wenn’s hoffentlich auch schön ist. Mit Haiyti, Nura, Gudrun von Laxenburg, Skero, Mefjus u.v.a. www.bubbledays.at



Nova Rock

Nickelsdorf, 13.-16. Juni

Programmtechnisch geht’s in Richtung Lovely Days für in die Jahre gekommene Biker – aber klass ist die Mutter der „harten“ heimischen Konzerte alleweil. Mit Slipknot, Amon Amarth, Godsmack, Folkshilfe, Mono & Nikitaman, Ska-P u.v.a.

www.novarock.at

Spring Festival Graz

Ganz Graz, 19.-23. Juni

Die ganze Stadt als Bühne für elektronische Kunst und Musik? Ist es auch. Mit Soap & Skin, OR:LA, Tocotronic, Fünf Sterne Soundsystem, Monika Kruse u.v.a.

springfestival.at

Donauinselfest

Wien, Donauinsel, 21.-23. Juni

Das größte Open-Air Europas bei freiem Eintritt. Außerdem: Billigfutter war mal, es gibt Klasse auf der Insel – auch aus Österreich: Leyya, Camo & Krooked, Jugo Ürdens, At Pavillon, Scheibsta, Yasmo & Die Klangkantine, Ebow, Lady Leshurr, Chefboss, Tocotronic u.a.

donauinselfest.at

Electric Love

Salzburgring, Plainfeld, 5.-7. Juli

150 Acts, über 180.000 Besucher aus 60 Nationen – Love, Peace und wummernde Elektro-Beats. Kult. Afrojack, Axwell, Diplo, DJ Snake, Eric Prydz, Marshmello, Oliver Heldens, Sven Väth, Tiesto u.v.a.

www.electriclove.at

Poolbar Festival

Altes Hallenbad, Feldkirch, 5. Juli-11. August

Supergute sommerliche Konzertreihe im Wilden Westen des Landes: Triggerfinger, My Ugly Clementine, Bilderbuch, Blood Red Shoes, Tove Lo, Propagandhi u.v.a.

www.poolbar.at



Unlimited

Strandbad Attersee, 6. Juli

Nur ein Tag – der hat’s aber in sich. Dafür sorgen der See und

die Musik: Flo Real, Cid Rim u.v.a.

www.unlimitedattersee.at

Glatt & Verkehrt

Krems/Wachau,12.-28. Juli

Eine der unangefochten besten und spannendsten Musik-Reihen des Landes. Hier gibt es immer etwas zu entdecken. Kristi Stassinopolou & Monsieur Doumani, Lucibela, Omar Sosa & Seckou Keita, Illaria Graziani, Schmieds Puls, Otto Lechner, Konstantin Wecker u.v.a.

www.glattundverkehrt.at

Popfest Wien

Wien, 25.-28. Juli

Epochale Kulisse vor der Wiener Karlskirche – und dazu coole heimische Acts. Gratis. Was will man mehr? Mit Ebow, Lylit, WURST, Avec u.v.a.

popfest.at

30. Szene Openair

Alter Rhein, Lustenau, 1.-3. August

Rundes Jubiläum im Ländle, richtig feines Lineup: Foals, The Wombats, Welshley Arms, Annenmaikantereit, Von Wegen Lisbeth, Großstadtgeflüster, Elderbrook, Faber, Feine Sahne Fischfilet u.v.a. www.szeneopenair.at

One Love Festival

Wiesen, 1.-3. August

Im ältesten Festivalgelände

Österreichs ist es heuer ungewöhnlich ruhig. Aber einmal gibt’s doch richtig gute Vibes. Von der „Queen of Reggae“ Marcia Griffiths, Lee Perry, Morgan Heritage, Anthony B, Stranger Cole, Etana u.v.a. www.wiesen.at

Picture On Festival

Bildein, Burgenland, 2.-3. August

Alt und neu – die Mischung macht’s. Ein Festival mit ganz besonderem Flair: Manfred Manns Earth Band, The Sisters Of Mercy, Clawfinger, Dub FX, Fiva u.v.a.

www.pictureon.at

FM4 Frequency

Green Park St. Pölten, 15.-17. August

Von Beginn an DAS Festival, wenn’s um angesagte Sounds geht. Daran hat sich in 18 Jahren nichts geändert. Diesmal mit dem besten jungen Popstar der Gegenwart: Billie Eilish. Außerdem: Twenty One Pilots, Swedish House Mafia, Prophets Of Rage, Anne-Marie, Alligatoah, Mavi Phoenix u.v.a.

www.frequency.at



Waves Festival

Wien, 26.-28. September

Seit einigen Jahren darf man sich auf das Sommerende freuen. Zumindest musikalisch. Spannende Indie-Acts aus aller Welt an verschiedenen Locations in Wien: Dan Mangan, Iris Gold, Dassia, Bee Bee See, Sketches on Duality u.v.a.

www.wavesvienna.com