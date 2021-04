Das muss man wissen: die freizeit-Chefredakteurin gibt Tipps

Ausgetrunken

Dieser Drink nennt sich „April in Paris“ – und genau dort träumen wir uns hin, in die Hauptstadt der Liebe! Varianten gibt es von dem Cocktail so einige, probieren Sie doch einmal diese hier: 5 cl Whiskey (alternativ Wodka), 2 cl Orangensaft, ein Schuss Zitronensaft und schließlich zwei Schuss Rosenwasser in ein Glas füllen, sanft umrühren und in ein Glas mit Eiswürfeln abseihen.