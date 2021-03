Must see, Must have: Entdeckungen der freizeit-Chefredakteurin

Drink

Genießen Sie zu unserer royalen Titelstory in dieser Ausgabe auch einen königlichen Drink: den „Prince of Wales“: Drei Stücke Ananas in einem Shaker zerdrücken. 4,5 cl Rye Whiskey, 1 Schuss Angosturabitter und 1 cl Maraschino-Likör sowie Eiswürfel beimengen – so lange kräftig schütteln, bis der Drink eiskalt ist. In ein Glas (oder einen Silberbecher) abseihen, mit Champagner auffüllen.