Darling, ich bin im Dschungel!

Wie kam es zu Ihrer Pflanzensammlung?

Wir zogen vor drei Jahren von der Stadt aufs Land. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben einen Garten. Ich fing an, mich um die Pflanzen im Garten zu kümmern, liebte es. Zur gleichen Zeit fing ich auf Instagram an, zuerst nur mit Einrichtungsideen. Ich wurde von vielen anderen Accounts inspiriert. Und ich wusste sofort, ich brauche Pflanzen auch drinnen. So kaufte ich meine erste Monstera. Ich interessierte mich immer mehr für exotische Pflanzen und Sukkulenten sowie Kakteen. Meine Pflanzensammlung fing an zu wachsen. Ich liebe es im Garten zu sein, es macht mich einfach glücklich. Leider sind die Winter hier in der Schweiz sehr lange und ich dachte mir, wieso nicht das Draußen reinholen? So kann ich das ganze Jahr von Pflanzen umgeben sein, das jeden Tag und sogar im Winter. Für mich war klar, das können nicht nur ein paar Pflanzen sein, es muss sich wie im Dschungel anfühlen.

Was bedeuten Ihnen die Pflanzen, was tun sie - für Körper, Seele, Wohlbefinden?

Ich liebe meine Pflanzen. Es klingt vielleicht seltsam, aber ich fühle mich mit ihnen verbunden und mein Herz geht auf, wenn ich Pflanzen sehe. Seit ich Pflanzen in meinem Haus habe, hat sich die Energie verändert. Pflanzen haben eine beruhigende Wirkung auf mich, wenn ich nach Hause komme, fühle ich mich wie in den Ferien, total entspannt. Gleichzeitig geben sie mir viel positive Energie und Kraft. Auch die Luftqualität ist fantastisch, ich rieche förmlich den Sauerstoff in der Luft. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 60 Prozent, somit habe ich nie Probleme mit trockener Haut oder einer trockenen Nase im Winter. Ich habe auch das Gefühl, dass ich kaum krank war, seit ich mit so vielen Pflanzen lebe.

Wie viele Pflanzen haben Sie denn nun genau?

Ich habe nach 250 Pflanzen aufgehört zu zählen...

Ihre Lieblingspflanzen?

Meine Monstera deliciosa. Sie steht im Zentrum meines Wohnzimmers, sie ist die größte Pflanze und gibt mir ein echtes Urban Jungle-Feeling.