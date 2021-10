Dave Eggers, Every

Schon in „Der Circle“ nahm er ein großes Internetunternehmen ins Visier, jetzt setzt der engagierte US-amerikanische Autor ("Zeitoun", "Ein Hologramm für den König") eines drauf: Er schleust mit Delaney Wells eine ehemalige Försterin in den Tech-Monopolisten Every ein, um die Riesenfirma von innen heraus zu zertrümmern.

Allein die Beschreibung, wie Delany "ihr digitales Selbst" aufbaut, schreit nach einer Verfilmung. Womit die Heldin aber nicht gerechnet hat: Es schaut ganz danach aus, als wolle keiner ohne Every leben. Spannend bis zum Schluss (KiWi, 592 S., 25 €).