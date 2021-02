Bücher-Frühling: Fünf Romane, die Sie lesen müssen

Christian Kracht: „Eurotrash“

Das neue Buch des 54-jährigen Deutschen ist eine Fortsetzung seines Kultromans „Faserland“, eine popkulturelle „Untergangsphantasie“, die eine „Topographie des Hedonismus im Verfallsstadium“ zeichnete, wie die „FAZ“ einst schrieb: Vor 25 Jahren irrte da ein namenloser Ich-Erzähler durch Deutschland. Jetzt geht es wieder auf die Reise – und zwar „nicht nur ins Innere des eigenen Ichs, sondern in die Abgründe der eigenen Familie, deren Geschichte sich auf tragische, komische und bisweilen spektakuläre Weise immer wieder mit der Geschichte dieses Landes kreuzt“, so der Verlag. Erscheint am 4. März bei Kiepenheuer&Witsch.

Juli Zeh: „Über Menschen“

Die Handlung des neuen Romans der vielfach ausgezeichnete Bestseller-Autorin („Unterleuten“) und Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg: Die Heldin Dora flüchtet vor Corona und zieht aufs Land – doch so idyllisch wie gedacht ist es nicht, im kleinen Dorf im brandenburgischen Nirgendwo. Zumal der werte Nachbar hinter der Gartenmauer ein rechter Recke mit kahlrasiertem Kopf ist. Während Dora mit ihren persönlichen Konflikten kämpft und über ihren Freund nachdenkt, einen verbissenen Klima-Aktivisten, bekommt sie es mit Menschen zu tun, die sie heftig herausfordern. Ab 22. März bei Luchterhand.