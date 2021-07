Buchtipp: Diknu Schneeberger über „Zhuan Falun“

Nachdem mich meine Musik in neue Dimensionen führte, spürte ich, dass es mehr gibt als das, was ich bisher kannte. Ich begann meine Suche und begegnete letztendlich Falun Gong. Das Hauptbuch dieser buddhistischen Schule heißt „Zhuan Falun“ und ist der Schatz, nach dem ich jahrelang gesucht habe. Es geht um Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Nachsicht und wie man sein Herz veredelt. Leider wird Falun Gong in China verfolgt. „Zhuan Falun“ beantwortet alle meine Fragen. Ein unendlicher Quell der Weisheit.

* Der Musiker ist bei "Glatt&Verkehrt" im Schlosshof zu Spitz a. d. Donau zu Gast: 10. Juli, www.glattundverkehrt.at

www.diknuschneeberger.com

www.facebook.com/DiknuGypsyJazz

Instagram @diknuschneeberger