Buch der Woche: Stefanie Heinzmann

„Der kleine Buddha“ von Claus Mikosch ist ein Buch das mich seit Jahren begleitet. Ich lese immer wieder darin und es erinnert mich dran, dass ich die Augen für die kleinen Dinge in meinem Leben aufhalten soll. Es sind einfach tolle, kleine Geschichten, die mir immer wieder das Herz öffnen.

Die preisgekrönte Schweizer Pop- und Soulsängerin präsentiert ihr neues Album „All We Need Is Love“: WUK, Wien 9, 26. November, www.stefanieheinzmann.de

www.wuk.at/stefanie-heinzmann

www.facebook.com/stefanieheinzmann

Instagram @stiflti