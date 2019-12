Buch der Woche: Renée Schroeder

Ich habe schon sehr viele Bücher in meinem Leben gelesen, aber nur wenige haben sich echt in meinem Gedächtnis eingeprägt. Das Parfum von Patrick Süskind hat mich wegen der Stärke der Bilder und Eindrücke vollkommen in den Bann gezogen. Die Welt der Gerüche wird so bildhaft dargestellt und es gibt so viele Überraschungsmomente im Leben des Jean Baptiste Grenouille, dass ich es zu einem der Meisterwerke der deutschen Literatur zähle.

Das aktuelle Buch der Forscherin und Biochemikerin: „Alle Moleküle immer in Bewegung“, Infos und diverse Lesungen unter www.residenzverlag.com

www.facebook.com/renee.schroeder