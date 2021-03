„Better Call Saul“-Star Bob Odenkirk: Der neue Liam Neeson?

Karriere-Wende mit "Breaking Bad"

Und dann kam „Breaking Bad“. Eine Serie, die den Serienkosmos erschütterte. So etwas hatte man noch nie gesehen, diese existenzphilosophische Wucht, mit der hier der Wandel eines krebskranken Chemielehrers zum allmächtigen Drogenbaron in Szene gesetzt wurde. Bob Odenkirk spielte darin als Anwalt Saul Goodman eine Nebenrolle. Die, wie sich herausstellte, so beliebt war, dass sie 2015 ein Spin-off erhielt: In „Better Call Saul“ - der zum Serientitel avancierten Catchphrase, mit der Goodman um Klienten wirbt – wird die Vorgeschichte dieses Charakters erzählt. Und zwar so nuanciert, so gelassen, so zielsicher und spannend, dass die Kritiker applaudierten. Der Nachfolger einer über die Maßen brillanten Serie, die nicht nur glückt, sondern auch zum autarken, eigenständigen Dramawerk gerät: Das kommt selten vor.

Plötzlich Action-Held

2022 soll die finale Staffel der Serie um Saul starten. Doch davor kommt uns Bob Odenkirk mit einem weiteren unerwarteten Move: Komiker und tragikomischer Held war er schon, was fehlt? Zum Beispiel: Actionstar. Mit „Nobody“, einem am 13.5. bei uns anlaufenden Knall-Bumm-Epos, legt er die nächste Metamorphose hin. Mit geballter Faust und gezogenem Colt zieht er ins Feld, dass es nur so raucht.