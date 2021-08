Das muss man haben: Must-haves der freizeit-Chefredakteurin

Aufgefallen

Das „Hampton Court Maze“ gilt als ältestes noch existierendes Heckenlabyrinth in Großbritannien, wurde rund um 1690 gepflanzt – und muss von einer Vielzahl an Gärtnern in Form gehalten werden. Dieses Bild zeigt einen seltenen Einblick hinter die Kulissen – und davon, wie schonend zurückgeschnitten wird. Verirren kann man sich aber dennoch: Der Garten ist mehr als 1.200 Quadratmeter groß.