Aufgefallen

Fast könnte man glauben, man stünde in einem Themenpark. Aber weit gefehlt. Um das Gerüst einer Baustelle zu verschönern, wurde in Manhattan (New York, USA), ein künstlicher Zitronenpark angelegt. Das Wunder hat auch einen Namen: Citrovia. Besonders sind der eigene personalisierte Duft und die speziellen Lichteffekte. Und natürlich gibt es in den sozialen Medien schon einen eigenen Hashtag.