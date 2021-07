Aufgefallen

Wie ein Fisch im Wasser fühlt man sich bei dieser faszinierenden Aufnahme. Der Vietnamese Yung-Sen Wu schoss das Foto mitten im Schwarm der stromlinienförmigen Barrakudas am Blue Corner in Palau östlich der Philippinen – und wurde dafür auch gleich ausgezeichnet: In der Kategorie „Aquatic Life“ der „BigPicture Natural World Photography Competition“ der kalifornischen Akademie der Wissenschaften erreichte er den ersten Platz. (Dieses Bild erschien ursprünglich auf bioGraphic, einem Online-Magazin über Wissenschaft und Nachhaltigkeit und dem offiziellen Mediensponsor der California Academy of Sciences` BigPicture Natural World Photography Competition.)