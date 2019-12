Auf die Kekse, fertig, los! Backen mit Promi-Kids

In Sachen Nachwuchs ist Kind Nummer zwei schon fast „fertiggebacken“. Kaja und Alexander erwarten in wenigen Wochen ihr zweites Kind. Dieses Mal einen Buben, Name noch unbekannt. Was das charmante Theater der Pschills betrifft, backt man hier nach kleineren Brötchen im Jahr 2017, nun wieder krachende Semmerln. Die finanziellen Turbulenzen des „Bronski & Grünberg“ gehören dank der Hilfe von Theater-Fans der Vergangenheit an. Ein Platz künstlerischer Unabhängigkeit bleibt erhalten und geht mittlerweile in seine vierte Saison.

Fast hätten wir beim Plaudern auf unsere Kekse vergessen. Nola und Kaja haben Schoko-Vanille-Cookies gebacken. Der Teig war schnell gemacht – und zwar so, wie es dem Naturell beider Damen entspricht: expressiv! Will heißen, in der Küche geht’s rund, Lärm, Drama und lautes Singen inklusive. Da hat sogar die Opernmusik im Hintergrund keine Chance. Doch die Familie ist sich in Sachen Chaos einig. „Das macht immer Spaß.“ Die Kekse der Pschills sind übrigens ohne Zucker. Vor allem Nola backt gerne gesund. Sehr vorbildlich! Aufklärender Nachsatz des Vaters: „Die aber dann die Mama essen soll.“