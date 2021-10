Anna Marboe liebt ein Buch, indem es um alles und nichts geht

Es ist ein Buch über das Glück und all die Fragen an das Leben, das uns so viele Antworten schuldig bleibt. Es geht um die Liebe, das Suchen, es geht um T-Shirt-Sprüche und Amerika, ums Fliegen, ums (nie) Ankommen und um Außerirdische. Kaleidoskopartig aber nie unübersichtlich geht es in Teresa Präauers Sammlung an Beobachtungen des Alltäglichen und Ungewöhnlichen immer um alles und nichts, und es ist schön, dass man auch über sowohl als auch lachen kann.

* Die Theaterregisseurin und Musikerin inszeniert „Liebe/Eine argumentative Übung“ von S. B. Yishai:

