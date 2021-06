Ihre Karriere als Tennisprofi dauerte nur von 1995 bis 2003 und sie war auch nie die Nr. 1 der Weltrangliste, dennoch ist die gebürtige Moskowiterin Anna Kournikova heute noch vielen Tennisfans in guter Erinnerung.

Heute feiert die ehemalige Sportlerin ihren 40. Geburtstag.

20 Gründe, warum Anna Kournikova Geschichte schrieb.

1. Als Fünfjährige begann die Tochter einer Wirtschaftswissenschaftlerin und eines ehemaligen Ringers ernsthaft mit dem Tennisspiel. Ab elf trainierte sie in Florida bei Nick Bollettieri. Bei ihrem Fed-Cup-Debüt 1996 für Russland war die am 7. Juni 1981 geborene Anna Sergejewna Kournikova die jüngste Spielerin aller Zeiten in diesem Wettbewerb.

2. 1997 spielte Kournikova erstmals in Wimbledon und erreichte auf Anhieb das Halbfinale.

3. 1998 errang der Teenager mit dem wippenden Zopf seinen ersten Turniersieg - an der Seite von Monica Seles.

4. 1999 folgte ein weiterer Doppeltitel - mit Martina Hingis.