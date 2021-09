Die besten Adressen für ein Wochenende in Bordeaux

Sonntag

13. Cité du Vin

Ultimatives Museumserlebnis in der Welt des Weines. Mit Aussicht.

www.laciteduvin.com

14. Bordeaux – Le Grand Hôtel

Brunch & Bubbles by Barons de Rothschild im Grandhotel-Ambiente.

bordeaux.intercontinental.com

15. River Cruise

Schiffstour mit Wine-Tasting und Führung am Hafen von Bordeaux.

www.bordeaux-river-cruise.com/8-wine-cruise

16. Raisin de Plus

Adieu Bordeaux sagen wir in der Weinbar, die vegane Köstlichkeiten in Tapasform serviert.

www.raisindeplus.fr