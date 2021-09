Hinein ins Vergnügen: Weinhochburg Bordeaux

Nun strahlt die Stadt etwas Heiteres, Fröhliches, Beschwingtes aus und an diesem Image wird kräftig weitergefeilt. Das macht jeder auf seine Art. Julien Cruège zum Beispiel in seinem gleichnamigen Restaurant: An dem geht man zunächst achtlos vorbei, so unscheinbar ist die Gartenpforte an der Rue Turenne. Dahinter verbirgt sich aber ein lauschiger, begrünter Innenhof, in dem man unter alten Bäumen und zwischen bequemen Gartensesseln an 35 Plätzen schlemmen darf. Das sympathische Ehepaar Myriam und Julien Cruège setzt hier einen funkelnden Stein ins Bordelaiser Gourmetmosaik. Das stylish mit bunten Charles-Eames-Stühlen und schwarz lackierten Tischen eingerichtete Restaurant dahinter gehört seit Jahren zu den angesagtesten Adressen der Stadt, die Küche von Julien Cruège zu den überraschendsten. Ein Restaurant mitten in einer reinen Wohngegend mit zweigeschoßigen Häusern? Ein solch gutes dazu? „Ich bin hier im Viertel aufgewachsen und wohne quasi nebenan“, erklärt der reisebegeisterte Koch. „Die Aromen meiner Kindheit wie Entenstopfleber, Austern aus dem Bassin d’Arcachon, Käse aus dem Périgord – die sind mein gastronomisches Gedächtnis.“ Und die mixt der attraktive Mann mit einer Fülle von Geschmacksideen aus aller Welt.