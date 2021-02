Wohnzimmerkonzerte zeigen Stars so privat wie nie

Ihren Fans dürften die Stripped-Down-Fassungen der Songs "Levitating", "Pretty Please", "Love Again" und "Don't Start Now" gar nicht so schlecht gefallen haben. Mehr als zehn Millionen Mal wurde Dua Lipas Abstecher ins Wohnzimmerkonzert-Genre auf YouTube aufgerufen. "Es geht darum, an den schönen Dingen des Lebens festzuhalten, während das Leben derzeit leider nicht rund läuft", meinte die Sängerin als Einleitung zu ihrer Ballade "Love Again".

Annie Lennox spielt Ludwig van

Schön gesagt. Annie Lennox gibt sich in ihrem Wohnzimmer nicht weniger stilbewusst. Zebrafell am Boden, "Mae West"-Couch an der weißen Wand, orangefarbene Satinbluse. Alles da, um zu zeigen: Hier lädt ein Star zu einem außergewöhnlichen Moment. Und was intoniert die frühere bessere Hälfte der "Eurythmics"? Nein, nicht etwa "Sweet Dreams" oder einen anderen Smashhit des 80er-Jahre-Popduos, Annie Lennox spielt Beethovens "Mondscheinsonate". Mit Mühe, aber mit sichtlicher Freude.

Nett. Im Finale schwenkt Annie Lennox die Kamera, um einen Zaungast zu zeigen. Ein Vogel, der der intimen Darbietung lauschte. "Oh, jetzt ist er weggeflogen". Macht nichts. Der Eindruck von einem wirklich stimmungsvollen Wohnzimmerauftritt bleibt.