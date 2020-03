Nino aus Wien mit Wohnzimmer-Konzert

Der Nino aus Wien aus Wien ist ein Vielspieler, gefühlt 100 Konzerte spielt er im Jahr. Verständlich also, dass es ihm zuhause in der Quarantäne ein bisschen langweilig wird, es ihm bereits in den Fingern wurrlt. Und so lädt er kurzerhand zum Online-Konzert. Morgen, Freitag, spielt er ein Live-Wohnzimmer-Set, das man sich über diesen Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/user/ProblembaerRecords) ansehen kann. Hoffentlich hält die Leitung...

Favoriten und Moll

Der Nino aus Wien streamt ab 20 Uhr aus seinem neuen Heimatbezirk Favoriten "samt spektakulärer Lichtshow", wie es in der Aussendung heißt. Den Nachschlag liefern Moll, die ihr Albumrelease-Konzert kurzfristig auf die Couch des Frontman Lukas Meschiks verlegt haben, Start ist um 21.15 Uhr. Gefeiert und zu hören gibt es Molls Debütalbum "Musik", das heute, Freitag, erscheint.

Wer: Der Nino aus Wien & Moll

Wann: Freitag, ab 20h

Wo: https://www.youtube.com/user/ProblembaerRecords

Mehr Infos: https://www.facebook.com/events/896153004144029/