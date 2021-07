Das bringt Self-Tracking

Die beiden Informatiker sehen auch danach noch viel Forschungsbedarf zum Self-Tracking. „Wir sind aus meiner Perspektive erst am Anfang einer Ära“, sagt Boll-Westermann. Bisher messen die Geräte und Apps meist nur einzelne Werte, die man selbst interpretieren muss. „Der nächste große Schritt ist, die Daten verschiedener Geräte zu vernetzen und dann daraus Empfehlungen abzuleiten“, sagt der Gesundheitsberater Florian Schumacher, der 2012 die Online-Community „Quantified Self“ in Deutschland gegründet hat. So könnte das System frühzeitig Alarm schlagen, wenn man über einen längeren Zeitraum schleichend Gewicht zunimmt oder sich Blutwerte verändern. Oder es könnte einen ermutigen, heute mal eine Haltestelle früher auszusteigen und den Rest zu laufen oder ein paar Liegestützen mehr zu versuchen. Doch wie kann das gelingen? „Gerade beim Sport ist der Ton entscheidend“, meint Schumacher. Und natürlich der richtige Moment. Forscher nennen diesen den „Meaningful Moment“ - der Zeitpunkt, an dem man sich letztendlich entscheidet.