Zum 60. Geburtstag - eine Woche Falco

Die Red Bull - Music Academy ist eine Organisation für Musik.

Von 23. bis 29. Jänner 2017 feiert die Red Bull Music Academy

mit Unterstützung von der Tageszeitung KURIER den Sänger Falco.

Dieses Jahr wäre Falco 60 Jahre alt geworden.

Deshalb wird es auch ein besonderes Programm geben.

Das Programm hat das Motto:

Junge Römer-eine Woche für Falco.

In den 7 Tagen wird wieder auf die Bühne gebracht,

was Falco geschaffen hat.

Musiker, Produzenten und DJs aus Österreich

und der ganzen Welt werden dabei sein.

Ein DJ macht die Musik auf Partys.

Die Künstler spielen seine Songs

und machen die Musik neu.

Außerdem gibt es Lesungen und Film-Vorführungen.

Die Musiker wohnen in den 7 Tagen im Schloss Pellendorf.

Das Schloss Pellendorf ist in Niederrösterreich.

Dort machen sie neue Songs aus den Liedern von Falco,

um sie dann in Wien zu spielen.