Zombie Boy ist tot

Rick Genest war ein Model, Schauspieler und Musiker.

Er hat sich am 1. August umgebracht.

Mit 16 Jahren hatte sich Rick Genest

sein erstes Tattoo stechen lassen.

Er hat sich mit 19 Jahren dafür entscheiden,

fast seinen ganzen Körper zu tätowieren.

Mit 15 Jahren hat man bei ihm einen Tumor

im Gehirn gefunden.

Das war auch ein Grund, warum er sich

die speziellen Tatoos stechen lies.

Nach der Operation war er obdachlos,

später kam er aber zu einer Ersatz-Familie.

Über Facebook wurde der Mode-Experte

Nicola Formichetti auf Genest aufmerksam.

Damals durfte Rick Genest wegen einer unbezahlten

Geldstrafe Kanada nicht verlassen.

Daher zahlte Formichetti 15 000 Euro, damit Genest

an einer Modenschau außerhalb von Kanada teilnehmen konnte.

Nach dieser Modenschau begann seine

ungewöhnliche Karriere als Model.

Vor seinem Tod war fast sein ganzer Körper voller Tätowierungen.

Wegen den Tätowierungen bekam Rick,

seinen Künstlernamen "Zombie Boy".

Er schaffte es auch 2 Mal ins Guinness Buch der Rekorde,

weil er so viele Tätowierungen hatte.

Richtig bekannt wurde er aber erst, weil er im Musikvideo

von der Sängerin Lady Gaga mitspielte.

Trauer um Rick Genest

Rick Genest hat sich im Alter von 32 Jahren umgebracht.

Er wurde tot in seiner Wohnung in Kanada gefunden.

Sängerin Lady Gaga veröffentlichte die Nachricht

über den Selbstmord von Genest.

Sie schrieb, dass Selbstmord erschreckend ist und

wir daran arbeiten müssen, die Gesellschaft zu verändern.

Psychische Probleme müssen besser behandelt werden.

Es sollte auch mehr darüber geredet werden.

Wer Selbstmordgedanken hat,

sollte sich an vertraute Menschen wenden.

Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken.

Wer für weitere Hilfsangebote offen ist,

kann sich an die Telefonseelsorge wenden:

Sie bietet schnelle Hilfe an und vermittelt Ärzte,

Beratungsstellen oder Krankenhäuser.

Die Telefonnummer von der Seelsorge in Österreich ist 142.