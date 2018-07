Zirkus-Elefant stürzte in Zuschauerbereich

Link zum Original-KURIER-Artikel

In der Stadt Osnabrück in Deutschland ist

bei einer Zirkus-Vorstellung ein Elefant

in den Zuschauerbereich gestürzt.

Der Elefant wurde während seinem Auftritt

von einem anderen Elefanten gestoßen und ist gestolpert.

Dabei wurde ein Mann leicht verletzt.

Der Verletzte ist verarztet worden

und die Vorstellung ist wie gewohnt weitergegangen.

Frank Keller ist der Tierschutz-Beauftrage

vom Circus Krone.

Er sagte, dass der Elefant stolperte

und in den Besucherbereich fiel.

Die Vorstellung wurde nach

einer kurzen Pause fortgesetzt.