Woher kommt der Brauch von den Weihnachtsmärkten?

Weihnachtsmärkte gibt es schon sehr lange

und sie sind auf der ganzen Welt verbreitet.

Der Brauch von Weihnachtsmärkten hat

wie viele andere Dinge einen religiösen Hintergrund.

Die Märkte wurden schon im 13. Jahrhundert um Kirchen aufgebaut.

Dort wurden Lebkuchen und selbst gemachte Dinge verkauft.

Österreich hat nicht nur den ältesten Weihnachtsmarkt in Wien,

sondern in Salzburg einen der 5 schönsten Europas.

Das wurde von einer Zeitung aus Großbritannien bekanntgegeben.

Der erste Weihnachtsmarkt in Wien war wahrscheinlich

im Jahr 1600 beim Stephansdom.

Damals nannte man den Markt aber noch nicht Weihnachtsmarkt.

Wechsel der Orte

In den Jahren haben sich die Standorte

der Weihnachtsmärkte immer wieder verändert.

Der Rathausplatz war anfangs eigentlich nur eine Notlösung.

Heute ist er der bekannteste Weihnachtsmarkt in Wien.

