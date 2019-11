Wo man in Österreich günstig Skifahren kann

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Österreich gibt es viele Orte,

an denen man Skifahren kann.

Die Skipässe sind aber teilweise so teuer,

dass viele sich das gar nicht leisten können.

Es gibt bei den Preisen aber große Unterschiede.

Je kleiner ein Skigebiet ist, umso günstiger

ist meistens auch der Tages-Skipass.

Die Internetseite www.weg.de hat die Preise von

Tages-Skipässen in ganz Österreich verglichen

und zeigt, wo man am günstigsten Ski fahren kann.



Für Skifahrer, die mit kürzeren Strecken zufrieden sind und

es gemütlich haben wollen, gibt es diese Ski-Orte in Tirol:

Das Rangger Köpfl, Glungezer-Tulfes, Jungholz und

der Mutteralmpark-Mutters/Götzens.

Diese Ski-Orte sind im Vergleich zu anderen eher klein und

ein Tages-Skipass kostet unter 40 Euro.



Der günstigste Ski-Ort in Österreich befindet sich

in Glasenberg/Maria Neustift, in Oberösterreich.

Dort kostet ein Tages-Skipass 10-15 Euro,

abhängig von der Uhrzeit.

Es gibt 3 Strecken, die man fahren kann.



Für Skifahrer, die mehr Strecken fahren wollen,

gibt es diese Ski-Orte:

Kühtai und Galtür in Tirol und

Hinterstoder-Höss in Oberösterreich.

Diese Ski-Orte sind ungefähr mittelgroß und

der Tages-Skipass kostet zwischen 28 und 48 Euro.

In vielen Ski-Orten, die sonst sehr teuer sind,

ist der Eintritt für Kinder günstiger.

Zum Beispiel am Arlberg in Tirol

und in Zell am See-Kaprun, in Salzburg.

Über die günstigeren Preise für Kinder

kann man sich im Internet informieren.

An einigen Orten können Kinder zu bestimmten Zeiten

auch einen kostenlosen Skikurs besuchen.