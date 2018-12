Wo es 2019 in Wien Baustellen geben wird

Link zum Original-KURIER-Artikel

Vor Kurzem sprach Peter Lenz, der Leiter der Baustellen in Wien,

darüber, wo es 2019 Baustellen geben wird.

Lenz meinte, dass durch die Verschiebung vom Bau der U5

andere Projekte erledigt werden können.

Er sagte auch, dass jetzt schon die Vorarbeiten

für den Ausbau der U-Bahn gemacht werden.

In den Osterferien gibt es eine Baustelle wegen

der Erneuerung der Straße am Schottenring und am Parkring.

Laut dem Autofahrer-Klub „ ÖAMTC“ wird zwischen der Universitätsstraße

und der Landesgerichtsstraße eine Fahrspur gestrichen.

Nikolaus Authried ist der Rechts-Experte vom ÖAMTC.

Authried sagte, dass eine Fahrspur gestrichen wird,

weil Radwege gebaut werden.

Er meinte auch, dass Abgänge für U-Bahn-Stationen gebaut werden.

Bei der Kreuzung beim Frankhplatz werden 5 Fahrspuren gestrichen.

Beim Matzleinsdorfer Platz wird es eine Fahrspur weniger geben.

Im Sommer 2019 wird auch am Gürtel die Straße erneuert.

Am Inneren Gürtel wird während dem Sommer

teilweise die Fahrbahn erneuert.

Bei der U-Bahn-Station Nußdorfer Straße wird es auch

Bauarbeiten geben.

Außerdem wird die U-Bahn-Linie U4 bei der Station

Pilgramgasse erneuert.