Baustellenjahr 2019: Wo Wien wieder stillstehen wird

Die Baustellen wegen der U5 werden sich rund um die künftigen Stationen abspielen, also auch beim Schottentor. Was den Umbau in diesem Bereich betrifft, stehen Autofahrern aber nicht nur temporär schwierige Zeiten bevor: Laut Informationen des ÖAMTC werden bei der Kreuzung zwischen der Universitätsstraße und der Landesgerichtsstraße dauerhaft Spuren wegfallen (siehe Grafik).

„Teilweise sollen dort Radwege gemacht werden. Außerdem wird Platz für Abgänge zur U-Bahn-Station gebraucht. Ob die Plätze mutwillig so geplant sind, um den Verkehr dort zu minimieren, kann man nur spekulieren“, sagt Nikolaus Authried, Rechtsexperte des ÖAMTC. Die FPÖ wittert eine Auto-unfreundliche Politik der Grünen, wie Verkehrssprecher Toni Mahdalik sagt: „Den Verkehrsstrom einer der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen für Autos einzugrenzen und erneut zig Parkplätze zu vernichten, wird keine Verkehrsberuhigung, sondern ein Verkehrschaos bringen.“ Insgesamt werden an der Kreuzung beim Frankhplatz fünf Spuren gestrichen. Dasselbe Schicksal ereilt eine Spur am Matzleinsdorfer Platz – ein Problem für die Pendler aus dem Süden, die bei der dortigen Baustelle schon jetzt lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen.