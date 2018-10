Die Wege aus dem Verkehrschaos

Laut dem Fahrschulchef Werner Fichtinger von Easy Drivers gibt es aber Probleme, Fahrschüler an das Thema E-Mobilität heranzuführen: „Wir können Elektromobilität sehr schwer an die jungen Menschen heranbringen. Es kann zwar jeder in Österreich die Führerschein-Prüfung mit einem E-Auto machen, aber das sind Automatik-Autos und man hat dann einen darauf eingeschränkten Führerschein. Das macht natürlich keiner.“

Die Bundesregierung hatte vor zwei Wochen angekündigt, Anreize für Fahrer von E-Autos zu schaffen. So sollen etwa die Busspuren für sie geöffnet werden. Außerdem dürfen Lenker von E-Autos künftig die Luft-100er Beschränkung auf Autobahnen ignorieren. Sofort kam Kritik aus den Ländern, Verkehrsminister Norbert Hofer ( FPÖ) will die Maßnahmen aber notfalls zwangsweise umsetzen, indem er sie in der StVO verankert.

Diesen Zwang sieht Verkehrspsychologin Bettina Schützhofer von „Sicher unterwegs“ kritisch: „Zwang ist im Regelfall wenig zielführend. Bei dem Thema geht es um soziales Lernen. Wenn mein Nachbar ein E-Auto fährt und mir positiv darüber berichtet, dann wird das für mich auch interessant.“ Wolfgang Berger vom Institut für Verkehrswesen an der Boku glaubt hingegen, dass es auch einen gewissen Zwang braucht: „Wenn wir Regeln haben, die irgendetwas nicht mehr ermöglichen, dann regieren die Menschen sehr rasch.“ Berger selbst hält beispielsweise die Möglichkeit, als E-Auto-Pendler aus Niederösterreich ein Parkpickerl für einen Bezirk in Wien kaufen zu können, für eine Option. Der Verkehrsexperte hofft außerdem, dass die Bundesländer mehr auf lokale Verkehrskonzepte setzen und investieren.