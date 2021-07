Wien:Bürgermeister-Kandidaten stehen fest

Link zum Original-KURIER-Artikel

Michael Häupl möchte nicht mehr

Bürgermeister von Wien sein.

Seine Amts-Zeit hätte aber bis

zur nächsten Wahl 2020 gedauert.

Deswegen darf die Partei SPÖ einen Nachfolger wählen,

der bis 2020 Bürgermeister von Wien sein wird.

Der Nachfolger wird von der SPÖ

am 27. Jänner 2018 gewählt.

Die Kandidaten für die Nachfolge von Michael Häupl sind:

Andreas Schieder und Michael Ludwig.

Hier werden die Kandidaten und ihre Pläne vorgestellt.

Kandidat Andreas Schieder:

Andreas Schieder ist 1969 in Wien geboren.

Aufgewachsen ist Schieder in Wien Penzing.

Zurzeit wohnt er in der Leopoldstadt in Wien.

Schieder ist seit 2006 SPÖ Abgeordneter im Parlament.

Schieder studierte Volkwirtschaft.

In der Volkswirtschaft beschäftigt man sich mit der Wirtschaft.

Wirtschaft beschäftigt sich mit der Herstellung,

dem Verkauf, der Verteilung und dem Verbrauch von Produkten.

Die Pläne von Andreas Schieder

Gesetz für Wien - gleicher Lohn

Schieder möchte, dass Männer und Frauen

für die gleiche Arbeit gleich viel Geld bekommen.

Umweltfreundliche Stadt

Schieder möchte, dass es durch

Fabriken und Verkehr nicht mehr so viele Abgase gibt.

Er möchte die Stadt klimafreundlich gestalten.

Nutzung der Räume im Erdgeschoss von Gebäuden

Schieder möchte, dass die Räume im Erdgeschoss von Gebäuden

nicht nur von Wettbüros genutzt werden.

Leerstehende Räume im Erdgeschoss

könnten auch für Werkstätten verwendet werden,

zum Beispiel für Kunst, Mode, Handwerk oder Versandhandel.

Öffentliche Verkehrsmittel am Stadtrand ausbauen

Schieder möchte die Warte-Zeiten auf öffentliche Verkehrsmittel

für die Gebiete am Stadtrand verkürzen.

Außerdem sollen die öffentlichen Verkehrsmittel

dort erweitert werden.

Zum Beispiel könnte es eine U6 Verlängerung geben.

Bestimmte Stadtgebiete wieder mehr nutzen

Schieder möchte, dass Gebiete,

in denen nur wenige Menschen wohnen,

wieder mehr genutzt werden.

Zum Beispiel mit neuen Arbeitsplätzen,

mit dem Bau neuer Wohnungen, mit Grünflächen

und mit dem Ausbau der Verkehrsmittel.

Außerdem möchte er 25 000 Wohnungen

bis zum Jahr 2025 bauen lassen.

Kandidat Michael Ludwig

Michael Ludwig ist 1961 in Wien geboren.

Er ist seit 1999 Gemeinderat in Wien.

Ludwig ist seit 2007 Stadtrat für Wohnen und Wohnbau.

Die Pläne von Michael Ludwig

Weniger Arbeitslose

Ludwig möchte neue Wohnungen bauen lassen

und alte Wohnungen herrichten lassen.

So entstehen mehr Arbeitsplätze

und die Zahl der arbeitslosen Menschen wird weniger.

Wien für Firmen interessanter machen

Ludwig möchte, dass der Lobau-Tunnel gebaut wird.

Der Lobau-Tunnel ist eine geplante Umfahrungs-Straße für Wien.

Ludwig will auch eine 3. Lande-Piste

für den Flughafen bauen lassen.

Damit können mehr Menschen und Firmen

nach Wien kommen.

Das bringt mehr Geld für die Stadt.

Eine Lösung für alle Verkehrs-Teilnehmer

Ludwig möchte, dass sich alle Verkehrs-Teilnehmer

in Wien fortbewegen können, auch die Autofahrer.

Viele Menschen in Wien brauchen ein Auto,

weil die öffentliche Verkehrs-Anbindung

noch nicht überall gut ausgebaut ist.