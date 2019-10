Wien: Mehr Unterkünfte für Obdachlose

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ab 30. Oktober öffnen in Wien

wieder die Not-Schlafstellen für Obdachlose.

Sie bleiben bis 4. Mai 2020 geöffnet.

Dieses Jahr wird es in Wien 916 zusätzliche

Schlafplätze für Obdachlose geben.

Dadurch steigt die Zahl der

Schlafplätze für Obdachlose

auf insgesamt 1 500 an.

Letzten Winter haben fast 3 000 Obdachlose

in Not-Schlafstellen übernachtet.

Die zusätzlichen Schlafplätze schafft der

Fonds Soziales Wien, gemeinsam mit

verschiedenen Hilfs-Organisationen.

Es wird ab 30. Oktober auch insgesamt 745 Plätze

in Tageszentren und Wärmestuben geben.

Das sind 145 Plätze mehr, als im letzten Jahr.

Obdachlose kommen oft aus anderen EU-Ländern

Die meisten Obdachlosen kommen

von anderen EU-Ländern nach Österreich.

Es gibt dafür verschiedene Gründe.

In Ungarn ist Obdachlosigkeit zum Beispiel verboten.

Dort müssen Obdachlose für 90 Tage ins Gefängnis,

wenn sie mehr als 2 Mal von Polizisten

auf der Straße erwischt werden.

In der Slowakei werden obdachlose Menschen

kaum unterstützt.

Deshalb machen sich viele Obdachlose

im Winter auf den Weg nach Wien.