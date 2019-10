Wien: Im Instagram-Museum kann man besondere Fotos machen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 4. Oktober eröffnet das erste

Instagram-Museum in Österreich.

Das Museum heißt „NoFilter“ und ist

in der Vorlaufstraße 1, im 1. Bezirk in Wien.

Im NoFilter-Museum gibt es 24 verschiedene,

kleine Räume, in denen man sich fotografieren kann.

Die Fotos kann man als besondere Fotos

für Instagram oder Facebook verwenden.

Im Museum kann man ungefähr

90 Minuten lang bleiben.

Es gibt zum Beispiel einen Raum

mit Schweißbändern und einem Trainings-Gerät

und einen Raum, der ganz rosa ist,

mit einem aufblasbaren Flamingo.

Informationen über das NoFilter-Museum:

Es werden höchstens 25 Menschen auf einmal

ins Museum gelassen.

Bis 24. Oktober kostet der Eintritt 15 Euro, danach 29 Euro.

Das Museum bleibt 6 Monate lang offen,

dann schließt es wieder.

Das Museum hat täglich außer Dienstag,

von 10 Uhr bis 22 Uhr, geöffnet.

Am Dienstag ist es geschlossen.