Wien: Frühstück mit gratis Kinder-Betreuung

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Eltern wollen am Sonntag in Ruhe frühstücken,

während ihre Kinder gut versorgt sind.

Im Lokal „Seven North“ im 7. Bezirk ist das möglich.

Dort betreuen die Mitarbeiter die Kinder gratis.

Es müssen aber insgesamt 3 Kinder

angemeldet werden, damit es eine Kinder-Betreuung gibt.

Man kann über die Internetseite reservieren und

wird informiert, ob es genug angemeldete Kinder gibt.

Im Seven North gibt es unterschiedliche Speisen

wie French Toast oder eine Familien-Pasta-Pomodoro.

Es gibt auch vegane und glutenfreie Speisen.

Einige Speisen können je nach Möglichkeit an die

Wünsche der Gäste angepasst werden.

Die Frühstücks-Speisen kosten zwischen 8 und 34 Euro.

Infos über das Seven North

Das Seven North befindet sich im

Max Brown 7th District Hotel in der Schottenfeldgasse 74.

Es gibt jeden Sonntag Frühstück von 11:30 Uhr bis 14 Uhr

und von 14 Uhr bis 16 Uhr.