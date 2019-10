Wie oft man Sport-Kleidung waschen sollte

Link zum Original-KURIER-Artikel



Bei starker Anstrengung, zum Beispiel

beim Sport, schwitzt der Körper viel.

Mit Sport-Kleidung kann man

schlechtem Geruch vorbeugen.

Man muss die Sport-Kleidung aber

trotzdem regelmäßig waschen.



Wenn man beim Sport viel schwitzt,

sollte die Kleidung jedes Mal gewaschen werden.

Man sollte auch auf die Temperatur achten,

mit der die Sport-Kleidung gewaschen wird.

Dabei muss man die Waschanleitung

am Kleidungs-Stück beachten.

Wenn man die Kleidung unter 40 Grad waschen muss,

sollte man ein antibakterielles Waschmittel dazu geben.

Antibakteriell heißt, dass das Waschmittel nicht nur

Flecken entfernt, sondern auch Bakterien.



Man sollte feuchte Kleidung auch nicht

über Nacht in der Sport-Tasche lassen.

In feuchter Kleidung können sich

Bakterien vermehren.

Dasselbe gilt für nasse Handtücher.

Trinkflaschen sollten jedes Mal

im Geschirrspüler gewaschen werden.

Denn auch in Trinkflaschen können sich

Bakterien bilden.