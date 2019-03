Wie man zuverlässige Internetseiten zum Thema Gesundheit erkennt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Menschen in Österreich nutzen das Internet,

um Informationen zu den Themen Gesundheit und Krankheiten zu finden.

Für einen Teil der Menschen in Österreich ersetzt

das Internet sogar den Besuch beim Arzt.

Dies ergab eine Umfrage in Niederösterreich.

Aber nicht alle Informationen im Internet zum Thema

Gesundheit sind wahr.

Deswegen haben verschiedene Projekte auf der ganzen Welt

Regeln für Informationen über Gesundheit im Internet entwickelt.

Daraus sind Güte-Zeichen entstanden.

Diese Zeichen sind Hinweise dafür, dass eine

medizinische Internet-Seite verlässliche Informationen enthält.

Man findet diese Zeichen auf den verschiedenen Internet-Seiten.

Im folgenden Absatz werden die bekanntesten Zeichen

für Internetseiten zum Thema Gesundheit vorgestellt:

Güte-Zeichen der „Health on Net Foundation“

Die „Health on Net“-Stiftung ist ein wohltätiger Verein.

Er setzt sich für verlässliche Informationen

zum Thema Gesundheit im Internet ein.

Zusätzlich wurden bestimmte Regeln entwickelt,

die vor falschen Informationen schützen sollen.

Bescheinigung „The Information Standard“

Diese Bescheinigung gibt es für verlässliche Internetseiten

zum Thema Gesundheit.

Wenn auf einer Internetseite keines der genannten Zeichen

zu finden ist, können die Informationen auf der Internetseite

trotzdem stimmen.

Wenn es eine Bescheinigung gibt, kann man aber davon ausgehen,

dass die Informationen auf der Seite stimmen.