Wichtiger EU-Politiker will keine Grenz-Kontrollen innerhalb der EU

In der EU gibt es das Schengen-Abkommen.

Dadurch wurden die Grenzkontrollen in der EU abgeschafft.

Wegen der Flüchtlingskrise haben einige Länder wieder

Grenzkontrollen eingeführt.

EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos möchte bald

keine Grenz-Kontrollen mehr innerhalb von Europa.

Ein EU-Kommissar ist ein wichtiger Politiker in der EU.

Avramopoulos ist für Innen-Politik und Einwanderung in der

EU zuständig.

Österreich und Deutschland sind dagegen,

dass es bald keine Grenz-Kontrollen mehr geben soll.

Die beiden Ländern wollen nämlich weiterhin an ihren

Landes-Grenzen kontrollieren.

Auch die Länder Frankreich, Dänemark und Schweden

kontrollieren ihre Grenzen.

Die Länder finden, dass zuerst die Außengrenze der EU

besser gesichert werden müssen.

EU-Kommissar Avramopoulos macht darauf aufmerksam,

dass eine Europäische Grenzwache gegründet wird.

Der Grenz-Schutz soll dadurch besser werden.

Es soll auch bald elektronische Personal-Ausweise geben.

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer und

der EU-Kommissar Avramopoulos treffen sich nächste Woche in Berlin.

Im Moment können die europäischen Länder noch bis 12. Mai

ihre Grenze kontrollieren.