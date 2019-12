Weihnachtsaktion: Geschenke für Flüchtlingskinder

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der "Giving Tuesday" ist am 3. Dezember.

An diesem Tag geht es um das Spenden und Schenken.

Zum "Giving Tuesday" sammelt der Verein

Ute Bock Weihnachtsgeschenke für Flüchtlingskinder.



Der Verein Ute Bock will Flüchtlingskinder

mit einem Geschenk eine Freude machen.

Dazu werden Menschen aufgerufen, neue Spiele,

Puppen, Bälle oder Gutscheine zu spenden.

Geschenke können im Ute Bock Haus

bis zum 13. Dezember abgegeben werden.



Außerdem sucht der Verein noch Helfer.

Der Verein braucht Menschen,

die Kinder beim Lernen unterstützen.

Helfer sollen zum Beispiel bei den Hausaufgaben helfen,

beim Vorlesen oder beim Geschichten erzählen.

Das wäre eine große Hilfe für die Kinder.

Weitere Informationen findet man hier:

https://fraubock.at/