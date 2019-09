Was junge und alte Menschen beim Reisen unterscheidet

Link zum Original-KURIER-Artikel

Bei einer Internet-Umfrage wurde herausgefunden,

dass junge und alte Menschen beim Reisen

unterschiedliche Vorstellungen und Wünsche haben.

500 Menschen in Österreich wurden befragt.

Darunter waren unter 30-Jährige und über 60-Jährige.

Bei der Umfrage kam Folgendes heraus:

Ältere Menschen interessieren sich mehr

für die Politik vom Land, als jüngere Menschen.

Junge Menschen schauen mehr auf den Preis

und welche Angebote es in dem Land gibt.

Für über 60-Jährige ist das Essen vor Ort wichtig.

Für jüngere Menschen ist die Erholung wichtiger.

In Österreich machen junge Menschen öfter Tages-Ausflüge,

während Ältere ungefähr 3 Nächte am Stück bleiben.