Worin sich Jung und Alt beim Reisen unterscheiden

Die Urlaubsvorlieben der Österreicher sind eine Frage des Alters. Dabei gehen Ansichten eine Umfrage zufolge ziemlich auseinander.

Bei der Wahl des Reiseziels beschäftigt die politische Lage vor Ort 40 Prozent der älteren, aber weniger als 20 Prozent der jüngeren Reisenden.

Junge schauten eher auf den Preis und welche Aktivitäten lockten.

Gutes Essen vor Ort sei über 60-Jährigen wichtiger.

Im Urlaub bloß abschalten ist demnach nur jedem Fünften der älteren Generation wichtig, aber einem Viertel der jüngeren Reisenden

Innerhalb Österreichs macht die Generation U30 deutlich öfter Tagesauflüge, Über-60-Jährige verbringen hier eher mehr als drei Nächte am Stück.

In der marketagent-Online-Umfrage im Auftrag von Allianz Partners unter 500 Personen über 18 Jahren wurden die Urlaubsvorlieben von Unter-30-Jährigen jenen der Über-60-Jährigen gegenübergestellt.

Drei von vier planen Urlaub

Fürs Reisen greifen die Österreicher laut einer anderen am Donnerstag veröffentlichten marketagent-Umfrage insgesamt weiterhin gern in die Tasche. Für ihr Liquiditätsbarometer hat die TeamBank 1.000 Österreicher zwischen 18 und 79 befragen lassen. 75 Prozent können sich gut vorstellen oder sind sich sicher, für eine Urlaubsfahrt innerhalb Österreichs oder einen Flug ins Ausland in den nächsten zwölf Monaten das Portemonnaie zu öffnen. Bei den Jungen sind die Urlaubspräferenzen stärker ausgeprägt als im Durchschnitt.