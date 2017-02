Warum können sich Zecken so gut festhalten?

Link zum Original-KURIER-Artikel

Forscher haben herausgefunden,

dass Zecken einen Klebstoff haben,

mit dem sie sich gut an Menschen und Tieren

festhalten können.

Sie erforschen, wie sie den Klebstoff der Zecken

künstlich herstellen können.

Sylvia Nürnberger ist Forscherin

von der Universitäts-Klinik für Unfall-Chirurgie.

Sie leitet den Bereich Forschung.

Sie sagt, dass es in Zukunft sein könnte,

dass man aus dem Zecken-Klebstoff

biologischen Klebstoff für Menschen

herstellen kann.

Der Kleber, der momentan für Verletzungen verwendet wird,

ist teilweise giftig.

Aber mit dem Bio-Klebstoff von den Zecken

können zum Beispiel Sehnen und

Bänder metallfrei am Knochen befestigt werden.



Es gibt aber auch andere Tiere, die einen Klebstoff besitzen.

Den Forschern ist es zum Beispiel gelungen,

einen Bio-Klebstoff mit Haftfäden

von Miesmuscheln künstlich herstellen.

Dieser Klebstoff ist aber nicht stark genug

für alle Verletzungen.

Die Forscher verwenden auch Klebstoff-Fäden

von Seegurken.

Salamander-Arten besitzen einen normalen Klebstoff

aus Haut-Drüsen.

Die sondern sie ab, wenn sie angegriffen werden.

Insekten-Larven stellen Fangfäden her,

die sogar unter Wasser kleben bleiben.