Waldbrände in Kroatien - auch die Stadt Split ist betroffen

In der Nacht auf Mittwoch gab es auch

in der beliebten kroatischen Stadt Split

starken Gestank und schwarze Rauchwolken

von den Waldbränden, die seit einigen Tagen in Kroatien wüten.

Auch die Mülldeponie wurde vom Feuer erfasst und brennt,

melden die Behörden in Split.

Die Menschen in Split haben aus Angst

ihre Kinder aus der Stadt geschickt,

berichtet eine kroatische Zeitung.

Die Behörden haben mit Untersuchungen begonnen,

wie zur gleichen Zeit 20 Waldbrände ausgelöst werden konnten.

Es gab erste Hinweise auf überhitzte Stromleitungen,

die die Riesenfeuer ausgelöst haben könnten.

Über Split lag schwarzer Rauch und am Strand

fiel das Atmen schwer, weil der Wind den Rauch

Richtung Strand und Meer getrieben hat.

Ab Montag hat es auch Asche geregnet.

Das berichtete eine Mitarbeiterin von der Tageszeitung KURIER,

die in der Gegend um Split war.

Auch in anderen Teilen von Kroatien

wird gegen Waldbrände gekämpft.

Am Dienstagabend kam ein Löschflugzeug aus der Ukraine

und hat mitgeholfen, das Feuer zu löschen.

Hilfe bekam Kroatien auch aus der Schweiz, Bulgarien und Israel.

Kroatien hat weltweit um Unterstützung gebeten.