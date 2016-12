Waffenruhe in Syrien

Link zum Original-Kurier-Artikel

In Syrien gibt es seit 2011 Krieg.

Dort kämpfen Rebellen gegen die Regierung.

Rebellen sind Menschen, die mit der Art,

wie ein Land geführt wird, nicht einverstanden sind.

Sie kämpfen mit Gewalt dagegen.

Es sind noch viele weitere Gruppen an dem Krieg beteiligt.

Im syrischen Krieg sind inzwischen

über 500 000 Menschen gestorben.

In diesem Krieg haben sich auch Länder wie die Türkei

oder Russland eingemischt.

Beide Länder haben eine andere Seite unterstützt.

Dadurch gab es noch mehr Krieg in Syrien.

Es wurde nun eine Vereinbarung getroffen,

wodurch es einen Waffen-Stillstand in Syrien geben soll.

Waffen-Stillstand bedeutet, dass alle aufhören zu schießen

und sich nicht bekämpfen.

Dieser Waffen-Stillstand gilt seit der Nacht zwischen

29. und 30. Dezember 2016.

Viele Politiker hoffen, dass der Waffen-Stillstand

lange anhält, damit sie endlich mit

den Friedens-Verhandlungen beginnen können.

Es gibt eine große Ausnahme von dem Waffen-Stillstand.

Diese Ausnahme sind terroristische Gruppen,

die sich in Syrien verstecken und noch mehr Krieg wollen.

Terroristen versuchen mit Gewalt, ihre Ziele zu erreichen.

Diese terroristischen Gruppen werden weiterhin bekämpft.

Es wurde von Russland angekündigt, dass jeder,

der den Waffen-Stillstand bricht, bekämpft wird.

Der Plan ist, zuerst den Terror in Syrien zu bekämpfen,

um danach weitere Friedens-Verhandlungen zu führen.

Es gab bereits einige Versuche, einen Waffen-Stillstand

in Syrien zu erreichen.

Diese haben aber nicht geklappt.

Jetzt sieht es so aus, als könnte es klappen.

Beide Seiten haben sich darauf geeinigt,

die andere Seite nicht mehr weiter anzugreifen.

Es wird aber jemanden brauchen,

der den Waffen-Stillstand überwacht.