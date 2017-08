Waffenruhe in der Ukraine beschlossen

Link zum Original-KURIER-Artikel

In der Ukraine herrscht seit 2014 Krieg.

In dem Krieg kämpfen Rebellen-

Gruppen für Russland gegen Soldaten

aus der Ukraine miteinander.

Die Ukraine ist ein Land im Osten von Europa.

In dem Krieg geht es um einen kleinen

Teil der Ukraine.

Die Rebellen-Gruppen wollen, dass

dieser Teil zu Russland gehört.

Die Soldaten hingegen wollen, dass der

Teil zur Ukraine gehört.

Dabei sind mehr als 10.000 Menschen

getötet worden.

Am 23. August wurde beschlossen, dass

es in der Ukraine eine Waffenruhe geben soll.

Das bedeutet, dass in der Ukraine eine

Zeit lang nicht gekämpft werden soll.

Der Grund dafür ist der Beginn

von dem neuen Schuljahr.

Der Beschluss soll heute, am 25. August

in Kraft treten.