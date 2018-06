Vorsicht bei Hotel-Buchungen über Internetseiten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Internetseiten werben damit, dass sie die

günstigsten Preise für Hotelzimmer anbieten.

Dabei verschweigen diese Internetseiten einem oft,

dass es noch billigere Angebote für Übernachtungen

in dem selben Hotel gibt.



Viele Hotels haben Verträge

mit den Buchungs-Internetseiten.

In diesen Verträgen gibt es auch oft eine

sogenannte „Bestpreis-Klausel“.

Das bedeutet, dass Hotels keine besseren und billigeren

Angebote anbieten dürfen, sondern nur gleichgute.

Dadurch haben diese Buchungs-Seiten immer

die Best möglichen Preise und können

die besten Angebote liefern.

Diese Bestpreis-Klausel wurde im vergangenen Oktober

in einigen Ländern verboten.

Hier ist ein Beispiel für die Unterschiede beim buchen

auf Buchungs-Seiten und bei Buchungen direkt beim Hotel:

Eine Buchungs-Seite im Internet bietet ein Familienzimmer

im Hotel A&O beim Wiener Westbahnhof um 201,19 € an.

Auf der Internetseite von dem Hotel

gibt es dasselbe Zimmer aber für 189,96 €.

Manchmal bekommt man auch billigere Angebote,

wenn man sich mit einer E-Mail direkt an das Hotel wendet.

Wenn man direkt beim Hotel bucht,

kann man dafür noch zusätzliche Extras bekommen

wie zum Beispiel gratis Frühstück oder freien Internet-Zugang.

Die EU möchte die „Bestpreis-Klausel“ verbieten.

Die EU ist die europäische Union.

Sie ist ein Zusammenschluss von 28 Mitglieds-Ländern.

Den Kunden wird geraten, sich bei Buchungen

die Internetseite der Hotels anzusehen.

Aber obwohl die Buchungs-Seiten mehr Geld verlangen,

bringen sie den Hotels auch Kunden, die dieses Hotel

sonst vielleicht nicht gefunden hätten.

Viele Menschen wissen auch nicht, dass sie

mit der Buchung einen Vertrag mit dem Hotel eingehen

und nicht mit der Buchungs-Seite im Internet.

Internetseiten sind keine Reisebüros.

Bei Beschwerden bekommen enttäuschte Urlauber

manchmal erst Wochen später eine Reaktion.

In Europa wird bereits jede 2. Buchung

über eine Buchungs-Seite erledigt.

Der Großteil der Hotel-Besitzer findet,

dass es zurzeit keine gute Lösung gibt,

wenn es zu Problemen mit den Buchungs-Seiten kommt.

In Deutschland, Italien und Frankreich gibt es

bereits ein Verbot für „Bestpreis-Klauseln“.

In der Schweiz wird das gerade gerichtlich geregelt.